Sofía "Jujuy" Jiménez fulminó a Horacio Cabak y explicó por qué no volvería a trabajar con él

Este miércoles, Sofía Jujuy Jiménez estuvo como invitada en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) y, además de hablar de su participación en ShowMatch: la Academia, destrozó a Horacio Cabak, con quien trabajó en Informados de Todo (América TV).

"Para mí, ante todo, el respeto. Para mí se trata de armar equipos, de trabajar en conjunto. Concretamente, si él (Horacio) tuvo un conflicto conmigo no lo sé. Sí quedó en evidencia que hubo un momento raro al aire que no estuvo bueno, por mi cumpleaños", agregó.

Cuando le preguntaron si había sentido maltrato, la modelo respondió: "No sé si maltrato... Quizás nos faltó tiempo. No quiero matar a nadie. Quizás puede ser subestimada, es más sutil. Maltratada es muy fuerte. El programa fue un gran desafío. Sentí que tuve que plantarme y ponerme firme frente a una persona con mucha personalidad o cambiante".

Luego, la conductora se refirió a la chance de volver a trabajar con Cabak. "Si pudiera elegir, no. Claramente no", remarcó. Y agregó: "Hubo situaciones que no estuvieron buenas, no la pasé bien en ciertos momentos. Tuve una oportunidad laboral y traté de asumirlo con toda al responsabilidad. Me tocó trabajar con un compañero difícil y fue la primera vez que no iba feliz a trabajar".

Recordemos que a fines de enero, Giménez y Cabak tuvieron un fuerte cruce por el comportamiento de Pampita y su marido, Roberto García Moritán, al volver de sus vacaciones en México en medio de la pandemia y no respetar el aislamiento. Mientras Jujuy planteó que Pampita se equivocó pero que no había que matarla por eso, Horacio interpretó que la modelo defendió a la conductora de NET Tv por la situación que ella misma había protagonizado cuando fue cuestionada por celebrar su cumpleaños en la playa y sin distanciamiento social.

"No saben lo que temblé ese día. Fue horrible. Me dejó hablando sola. Quiso acusarme y lo hizo al aire. Claramente no me bancaba. Sentía que mi presencia le podía molestar. Un par de veces me fui llorando. Me quedé dura y no sabía cómo manejarlo. Éramos compañeros. Podés pensar distinto pero no esa necesidad de...", finalizó Jujuy.