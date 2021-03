Duelo de bikinis: Ivana Nadal se mostró con un conjunto parecido al de Nati Jota y estalló la red

La rivalidad entre Ivana Nadal y Nati Jota no para de generar nuevos capítulos en la red. Recordemos que la tensión entre ambas comenzó cuando la modelo empezó a salir con el exnovio de la influencer. Esta vez, lejos de un intercambio de palabras, sí hubo una indirecta de Ivana a Nati, ya que un día después de que la rubia luciera una bikini blanca, la morocha posó con un traje de baño muy similar, acompañada de su pareja, Bruno Siri.

Nati Jota había dicho en su posteo del lunes: “Amo este modelo de bikini que solo puedo usar para fotos porque no me sostiene nada. Muchas me entenderán, lo sé”. Un día después, este martes, Nadal subió una postal junto al rugbier usando un conjunto del mismo color y con un diseño muy similar.

Además, Ivana optó por cerrar los comentarios a su publicación que superó los 16 mil likes. De hecho, el único mensaje que se lee es uno de Siri que dice: "Me muero de amor cómo me besás y me das amor siempreeeee! Te amo chinita negra hermosa! Gracias".

Los fans de Nati Jota tomaron el gesto de la "riva" de su ídola como una provocación, ya que la influencer subió su foto en modo selfie y a solas en su vestidor, mientras que Ivana se mostró en un bello paisaje playero y muy acaramelada con su novio.

De todas formas, hay que destacar que fue Nadal la primera en publicar una imagen con una bikini blanca en ese estilo fue Nadal, a finales de enero en una escapada a Tulum (México). De hecho, la modelo tiene el mismo modelo en otros dos colores: negro y turquesa; que también mostró en otros viajes.