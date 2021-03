La reacción de Nazarena Vélez frente al rotundo cambio de look de su hija Barbie: "Parecés..."

Con casi tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Barbie Vélez mostró durante este fin de semana las instancias de un rotundo cambio de look. La actriz se despidió del rubio platinado y apostó por un tono castaño. Mientras transita un año muy especial, que tendrá su punto máximo en el mes de septiembre con su casamiento con Lucas Rodríguez, Barbie disfruta el día a día y se muestra agradecida por las muestras de afecto que recibe.

La participante de Corte y Confección Famosos (eltrece), ya había compartido el antes y después de su paso por la peluquería. “¿Qué piensan que me voy a hacer?”, le consultó a sus admiradores. Unas horas más tarde, lució su pelo castaño y lacio, a juego con sus cejas.

Barbie estrenó su nuevo look este sábado en una cena junto a su madre, que se asombró al verla y la filmó en primer plano en sus historias: “Estás hermosa, parecés de 15 años Barbie”, enfatizó Nazarena Vélez.

Luego, orgullosa de su hija, Nazarena compartió la imagen de su hija en sus publicaciones y escribió: “Cuando todo te queda bien, ¡esa cara por favor!”. Y agregó con un guiño de complicidad: "Felicitaciones a la repostera que hizo semejante bombón". En pocas horas, el posteo superó los 50 mil likes y cientos de comentarios elogiosos.

Barbie había contado en sus stories que el motivo del cambio fue el difícil mantenimiento del rubio platinado: “A mí me crece mucho el pelo y se me notan las raíces negras cada dos días; ya no lo podía mantener de la misma forma que al principio”. La joven actriz también compartió una publicación junto a la imagen de su nuevo look. “Volví. Les juro que admiro a la gente que puede mantener un mismo color de pelo por mucho tiempo. ¿Qué les parece? ¡A mí me encantó!”, comentó.