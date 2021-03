Masterchef Celebrity: la reacción de Germán Martitegui a las indirectas subidas de tono de La Chepi

Uno de los hechos más coloridos de la primera temporada de Masterchef Celebrity fue el intento de Vicky Xipolitakis de conquistar el corazón de Germán Martitegui. Sin embargo, en esta segunda parte del reality, ahora es Dani la Chepi quien no para de tirarle indirectas al chef.

Aunque la semana pasada ella dijo que amaba a Donato de Santis, en más de una oportunidad le viene haciendo comentarios a Martitegui. En la emisión de anoche, mientras él le enseñaba cómo hacer la masa para una torta, ella fue muy directa.

Cuando Damián Betular pasó con su colega a ayudar a la participante, le explicó cómo hacer el Victoria sponge cake: "Tenés que hacer movimientos envolventes que Germán ahora te va a hacer". Sin dudarlo, ella siguió: "¿Cómo son? ¡Ah! Me calienta un poco el movimiento envolvente".

"Vos te calentás con cualquier cosa, me parece", le dijo él, mientras pacientemente tomó una espátula y le enseñó cómo hacer los mencionados movimientos con la mezcla del bizcochuelo.

Recordemos que la semana pasada la influencer le había declarado su amor al chef italiano. "Sé que estás casado, yo estoy de novia, pero los ojos están para mirar", le dijo. Sin poder creer lo que estaba escuchando, Santiago Del Moro le preguntó: "¿Es una declaración de amor?" Y ella, mirando al chef, respondió: "Sí, sí, te amo".

Aunque ella se mostró divertida, él no siguió el juego: "Gracias, te agradezco. No me comprometas". Enseguida, el jurado agregó: "Igual, yo pediría un VAR para esta declaración que acaba de hacer". "¿Por qué?", preguntó la participante. Acto seguido, Germán Martitegui intervino: "Cuando Damián fue a tu mesada, le dijiste: ‘Hola, amore mio, sos el más lindo del mundo´. Nosotros escuchamos eso".

Sin ruborizarse, Dani le contestó: "Sí, es verdad". En ese momento, Donato volvió a intervenir: "Ahora me rompiste el corazón". En el backstage, se vio la reacción de la instagramer. "¿Qué es esto, de golpe una escena de celos? Pero le entro a los tres como loca", comentó con mucho humor.