Picante cruce entre Luciana Salazar y Fernando Iglesias: "Decime tontita que me excita"

Luciana Salazar volvió a su perfil de pitonisa de la política y generó polémica con sus nuevos tuits. "Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le está pasando facturita al gobierno", publicó la modelo en su cuenta de Twitter.

Las respuestas no tardaron en llegar. Esta vez quien la cruzó fue Fernando Iglesias, diputado nacional por Cambiemos. "Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana", le contestó con tono irónico el legislador.

Luli no se quedó callada y le contestó a Iglesias. “Cómo te calientan mis tweets Fernandito. Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita”, escribió la mediática.

Decidido a finalizar la disputa, el diputado referente de Cambiemos disparó. "Puede ser. Es lo único que me calienta de vos. Y tampoco son tuyos", le contestó.

Recordemos que no es la primera vez que Luciana usa su cuenta de Twitter para tirar datos en materia de política. De hecho, en una entrevista con Luis Novaresio en A24, hace unos meses, Salazar explicó: "No me imaginé el impacto que iba a tener. Lo empecé a hacer como un hobby, pero me empezaron a seguir líderes mundiales, economistas internacionales. Estoy tan sorprendida como todo el resto".

Luego agregó: "Es algo que la gente recién ahora está conociendo de mí, pero los que están en mi entorno, que me conocen, saben que la política me gustó de siempre. Es mi tema central en todas las charlas, en las reuniones, me encanta". Y, siempre a fondo y fiel a sus convicciones, consultada sobre su interés concreto en la política, apuntó: “La vida está para sorprender, no descarto ser presidenta. ¿Por qué no? Ojalá. Yo estoy vinculada con esto, me gusta. Capaz que el día de mañana me puedo capacitar, puedo aprender más y... ¿Quién te dice?”.