Catherine Fulop en pánico tras ser extorsionada: cómo actuaron y qué le pidieron los estafadores

Catherine Fulop entró en pánico cuando descubrió durante el fin de semana que habían hackeado sus redes sociales con mensajes en los que pedían ropa y juguetes para supuestos niños abandonados por sus padres. Este martes, la actriz reveló en Los ángeles de la mañana (El Trece) que fue extorsionada y confesó que le pidieron los estafadores.

“Estoy como si me hubieran matado a palos. Fue muy estresante darme cuenta de que se habían metido en mis mails. Yo sentía que estaban en mis dispositivos. Entraron a mi Yahoo, que tengo que reconocer y hago mea culpa, que tenía unas claves muy bobas y a veces uno tiene una clave para todo”, explicó Fulop.

Luego de pedir ayuda para que se difundiera lo que le estaba pasando y para que nadie creyera que los tuits pidiendo dinero estaban escritos por ella, la venezolana advirtió: “Mi Twitter me lo cerraban y me lo abrían, a veces entraba y no podía, me pedía la clave. Me llegaron mails truchos donde me pedían el código de verificación, eso es lo que no hay que hacer”.

Además, Catherine Fulop contó que ella misma habló con los estafadores. “Tuve contacto con ellos, hablé por teléfono y no dejaban de mandarme mensajes. Me pedían 900 dólares en bitcoins por los datos de Twitter. Me llamaban tres o cuatro números de teléfonos distintos: uno de Rosario, otro de Córdoba, otro de República Dominicana y también de los Estados Unidos. Hablé con una persona que no tenía un acento de acá, era latinoamericano, me pedía que le pase el código de verificación. Daba miedo. Eran grosos”, remarcó preocupada.