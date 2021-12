Tensión en MasterChef Celebrity: el forcejeo entre Mica Viciconte y Cathy Fulop que sorprendió a todos

Catherine Fulop y Mica Viciconte protagonizaron un tenso roce en vivo que sorprendió a todos en la última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe). El desafió de la noche consistió en dividir a los participantes en parejas y que cada una trabajara guiada por los jurados. La pareja de la actriz y la modelo quedó bajo la tutela de Damián Betular.

El reto consistió en que el miembro del jurado comenzara a preparar un plato y luego ellas debían terminarlo. En completo silencio y sin darles pistas, Betular preparó una mezcla antes de retirarse de la mesa de trabajo y las chicas tenían que decidir quién lo terminaría. "¡Esa bandeja es mía!", expresó Mica y a Cathy no le gustó para nada la actitud.

Acto seguido la actriz venezolana al notar que Viciconte intentó alcanzar la bandeja, forcejeó con ella para impedírselo. Tal fue la situación, que Del Moro le reclamó a Catherine que se calmara un poco.

Catherine Fulop. Foto: Instagram @fulopcatherine

Por su parte, Mica comentó que fue más rápida que Fulop en reclamar la bandeja para no tener que preocuparse en preparar una receta desde cero. No obstante, a su compañera no le cayó muy bien esa actitud: "¡No! Se llevó la mezcla hecha por Betular".

Recordemos que Mica vive un momento muy feliz de su vida: finalmente está esperando un hijo con Fabián Cubero. En este sentido, la ex Combate suele mostrar su día a día en las redes sociales. Pero, llamativamente muchos usuarios se tomaron el atrevimiento de cuestionar el cambio en su cuerpo.

Mica Viciconte. Foto: Instagram @micaviciconte

Cansada de los comentarios negativos, la blonda compartió un posteo para responderle a los haters. "¿Cuál es ese cuerpo perfecto? Para mí es aquel que está lleno de historias, de marcas que representan momentos únicos y que literalmente han cambiado nuestras vidas. soñar, sentir y ser feliz", exclamó.