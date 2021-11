El costoso regalo que Catherine Fulop le pidió a Ova Sabatini

"Estoy practicando con la cocina que me regalaron para el Día de la Madre", contó Catherine Fulop en Cortá por Lozano sobre cómo se prepara para su participación en la tercera temporada de MasterChef Celebrity, que estrena el próximo 8 de noviembre por la pantalla de Telefe.

En este sentido, contó detalles del costoso regalo que Ova Sabatini le hizo a pedido e insistencia de la actriz. "Le dije a mi marido y me dijo '¿para qué te voy a comprar eso? Eso cuesta un montón de plata. No te la voy comprar'. Y yo, llorando... '¡Pero necesito practicar, qué te cuesta!'... Y él me dijo 'termina MasterChef y eso va a acumular polvo en la casa'. Le dije 'bueno, regalámela para el Día de la Madre' y me la obsequiaron'", contó Fulop, dejando en evidencia la actitud de Ova de no querer comprarla.

El regreso de Masterchef Celebrity

Telefe dio a conocer este lunes la fecha del comienzo de la tercera temporada del exitoso reality culinario. El ciclo conducido por Santiago del Moro volverá a la pantalla el próximo lunes 8 de noviembre a las 21:30. Con la vara muy alta en relación a las dos primeras ediciones, esta vez habrá un elenco de 16 famosos en competencia.

La tercera temporada de MasterChef se grabará en un nuevo estudio, de mayores dimensiones y con tecnología de última generación. El jurado una vez más estará compuesto por German Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.