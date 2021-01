Flavio Mendoza con covid: le dedicó desgarradoras palabras a su hijo

Tras presentar síntomas de coronavirus, Flavio Mendoza se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos de Palermo. Pese a que el resultado del hisopado dio negativo, el coreógrafo manifestó dificultades respiratorias, por lo que fue aislado preventivamente.

Luego Angel de Brito confirmó el resultado del hisopado de Flavio Mendoza a través de su cuenta de Twitter. El coreógrafo desde hace 48 horas presentaba síntomas compatibles de Covid y había tenido contacto estrecho con varias personas que dieron positivo.

Además, el coreógrafo tiene una neumonía leve y sigue internado. Desde el sanatorio Los Arcos publicó estas palabras para su hijo, en su cuenta de Instagra:

Hijo mío te pido perdón x no poder estar cuidándote , sos tan chiquito y no sabes x que papá no está ahí con vos solo quiero que sepas que te amo tanto y sos lo único que me importa ,papá se va a poner fuerte para volver a estar a tu lado ,estás rodeado de amor de tus tías la Chaco y ari ,te extraño mucho ,me duermo mirando videos tuyos x que es lo que me reconforta ver tu sonrisa y tu felicidad sos todo lo que está bien y lo que me hace bien a mi , se que esto vos no lo vas a leer pero papa es una persona pública y hay mucha gente que nos quiere y se preocupa x nosotros . Ojalá empecemos a cambiar como seres humanos y dejar de regocijarse con la desgracia ajena x que nadie está libre lamentablemente de esto es un virus de mierda que no solamente te enferma si no te aleja de las personas que amas y en este caso de un angelito que nada de culpa tiene tengo el corazón roto x n poder estar a tu lado te amo hijo se feliz que es lo único que importa.

Rápidamente varios famosos le brindaron palabras de apoyo:

"Abrazo grande Flavio. Mucho amor y fuerza para que mejores", le dijo Nico Vázquez. Nicole Neumann le dijo: "Vas a salir pronto Fla, sos sano y fuerte !!!y Dio está en re buenas manosssss, te mando mucho amor".

Moria Casán también le dedicó un mensaje: "Adorado FLAVIO ,#aguante el DRAGONE argentino,tus defensas bajaron x tu gran sensibilidad y t haces mala sangre x lo k comentan de Vos #kienes son .......piramide de vaselina para todes solo enfocate en las cosas primordiales ,k son muy pocas .Vos,tu hijo,tu flia,lo k supiste conseguir y algunos amigos fieles, los de afuera ,antes se decía , son de palo,ahora no son virtuales el de afuera es la saliva de un humano k t puede contagiar asi k REY #ENJOY y a reponerse k necesitamos ese rubio conseguido a base de cloro". (SIC).