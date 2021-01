Barby Silenzi mandó al frente al Polaco: "Se levanta a la madrugada a..."

Luego de una fuerte crisis en su relación, El Polaco y Barby Silenzi decidieron volver a apostar al amor. La bailarina y el cantante se muestran muy felices juntos y no dudan en compartir su felicidad. Ahora, el intérprete de 'Deja de llorar' fue invitado al programa que Verónica Lozano conduce en la pantalla de Telefe y habló de todo.

En un momento de la emisión, la producción sorprendió al artista con un clip de su mujer donde contó algunas intimidades de él. "Me gustaría que le cuentes a Vero los problemitas que tenés en cuanto a la convivencia. Por ejemplo: cada vez que te bañás, me tirás la toalla al piso. Yo le pido ‘por favor, mi amor, no me tires la toalla al piso’, y lo primero que hace es tirarla al piso", comenzó diciendo la bailarina.

"Después, tema pasta dental. Pierde la tapa de la pasta dental todas las veces", reveló al aire. "A la madrugada, el señor se levanta, va a la cocina y se pone a comer atragantado yogur con pastel de papa o milanesa, o galletitas, todo junto. Vuelve a la cama y se acuesta", señaló.

"El último tema que tiene es que cada vez que lo llaman por teléfono, no para de caminar por toda la casa. Y no para de caminar hasta que no termina la conversación", agregó.

Al escucharla, El Polaco se hizo cargo y contó el por qué de sus curiosas costumbres. "Soy ansioso. Pero no me cae nada mal, puedo tomar un café con leche con una milanesa de pollo que no pasa nada. Como hasta sonámbulo, no tengo problema, dulce y salado… ¡todo!”, reconoció entre risas.