La sorpresiva confesión de Martitegui sobre su pasado: “Yo era…”

MasterChef Celebrity fue el gran suceso de la pantalla chica en el 2020. En un año muy complicado, el programa irrumpió en la televisión para llevar alegría a millones de hogares argentinos. Gran parte del increíble éxito que tuvo el ciclo se le debe a los implacables jurados que gala tras gala degustaron las preparaciones de los cocineros.

Uno de los más temidos y, a la vez, más amados del certamen es Germán Martitegui. Si bien al inicio del ciclo se mostró muy frío y distante con los participantes, con el transcurrir de los programas demostró que sólo interpretaba un papel y que es mucho más amoroso de lo que deja ver.

Recientemente participó en ‘MasterChef a la carta’ el segmento que encabeza Flor Vigna y el reconocido chef abrió su corazón frente a las cámaras. La conductora quiso saber qué momento de su pasado le gustaría revivir. “No soy nostálgico. La verdad que no reniego de mi pasado, todo lo que hice me gusta, pero estoy en un momento muy hermoso. Me gustaría ir al futuro, si puedo. Estoy con mis hijos y todo el tiempo estoy pensando: qué harán, qué les gustará, a qué se van a dedicar. Yo soy muy de planear”, afirmó.

También hizo referencia a su carácter detallista. "Era obsesivo. Es un antes y un después la paternidad. Era obsesivo con cosas de mi casa. Me gusta mucho el arte y hay cosas colgadas que tienen que estar perfectas. Ahora los cuadros tienen rayas hechas por ellos y todos los jarrones están rotos", reveló.

Martitegui le confesó a Vigna que su gran deseo de ser padre vino luego de su desempeño en MasterChef Junior. Antes del certamen no tenía afinidad con los niños e incluso le había pedido, en aquél entonces, a la producción que lo pusieran en contacto con un psicopedagogo para saber cómo lidiar con los menores de edad en el reality.