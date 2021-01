MasterChef: la ola de memes que dejó la emotiva despedida de Vicky Xipolitakis

A medida que fue avanzando MasterChef Celebrity, se fue haciendo más difícil para los jurados despedir a los participantes que debían abandonar cada semana el ciclo. A días de conocer al gran ganador de la competencia culinaria, le tocó el turno de salir por la puerta grande a una de las cocineras más queridas: Vicky Xipolitakis.

Ayer, Sofía Pachano, Claudia Villafañe, el Polaco, Analía Franchín y Vicky Xipolitakis se enfrentaron a un enorme desafío en la cocina. Los famosos debieron utilizar todos los ingredientes que la producción les dejó adentro de unas cajas misteriosas: un pato pekin, jalapeños, mango, miel, huevos, hinojo, batata, entre muchos más. Lamentablemente, la preparación de la griega no alcanzó para complacer al exigente jurado y continuar en carrera.

“Gracias, los quiero mucho con todo mi corazón. Lloro por ustedes, porque los veo sufrir. Yo estoy feliz porque gracias a ustedes yo aprendí. Agradezco a mis compañeros, por ustedes yo también crecí. Santi te adoro, es un placer trabajar con vos. La producción, son los mejores chicos. Todos. Hagan de cuenta que me estoy riendo... Son lágrimas de felicidad. Los amo a todos. Fue lo mejor que me pasó en mi vida poder estar acá. El trabajo más importante después de ser mamá. Pensé que no tenía vida, quedamos tiraditos y pensé que no podía”, expresó Vicky frente a las cámaras.

Todos esperaban ansiosos la palabra de Germán Martitegui, con quien mantuvo un divertido ida y vuelta durante todo el ciclo. “Vicky creo que sos un ejemplo para mucha gente. Luchaste contra muchísimos prejuicios, contra muchísimos pre conceptos de gente que decía que vos no podías hacer esto por cosas que no tienen nada que ver. Lo más lindo de todo esto es que vos ya ganaste, que la gente te pudo conocer como sos. Cocinas muy bien, no sé cómo todavía... Pero me da la impresión de que todo lo que hagas lo podés hacer bien”, le dijo con lágrimas en los ojos.

“Ese es un mensaje para muchas mujeres: que se pueden vestir como quieran, pueden hacer lo que quieran y tienen la fuerza para llegar a donde quieran. Hay que vencer a todos los b**** estos que hablan cualquier cosa. El mensaje más importante que vos diste es ese. Te quiero y ya saldremos de fiesta”, agregó el jurado.

Los fanáticos del certamen culinario siguieron minuto a minuto la edición desde sus casas y compartieron divertidos memes en Twitter. Aquí te dejamos algunos de los mejores que circulan en la red social del pajarito.