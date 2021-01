La llamativa confesión de Matías Alé sobre su intimidad: "Yo soy..."

Una vez más Matías Alé volvió a dar de qué hablar con declaraciones sobre su intimidad. Invitado a Polémica en el bar, el programa que produce Gustavo Sofovich en la pantalla de América TV, mientras se hablaba con humor sobre la fiesta swinger que fue desarmada el pasado fin de semana en un operativo policial en Mar del Plata, el actor sorprendió a todos con su revelación.

A raíz de lo ocurrido en la costa, donde encontraron a 12 parejas swingers en una fiesta clandestina, Horacio Cabak, el conductor del ciclo quiso saber si alguno de los presentes en el piso habían participado de un evento de esas características. Adrián Cormillot, Rocío Oliva y Gastón Recondo negaron rotundamente haberlo hecho y por su parte, Chiche Gelblung prefirió no responder por no ser un gran conocedor del tema. La respuesta de Alé desconcertó a todos. "No fue una vez, es una forma de vida", expresó al aire.

"Mucho tiempo fui el quinto elemento", señaló. Ante la mirada atenta de todos explicó qué significaba eso. "Es el que maneja la batuta. Yo venía incursionando con parejas swingers. Y bueno, son dos parejas y uno de afuera que dirige todo", indicó. "El negocio de las fiestas swingers es ir solo, porque entonces no tenés celos ni tenés ningún problema. ¡Pagás el doble!", acotó Chiche.

Inmediatamente después Alé recordó de qué manera incursionó en esta práctica. "Les mando un beso a Gustavo y Celeste. Me contactaron por Twitter. Yo era la fantasía de las mujeres. Son de San Fermando. Me escribió Gustavo y me dijeron que querían conocerme. ‘Sobre todo mi mujer te quiere conocer", agregó el actor. Curioso con lo que estaba escuchando, el conductor quiso saber si Alé previo al encuentro les había pedido fotos a las parejas. "No, yo soy gauchito", confesó.