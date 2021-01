El inesperado gesto de Martitegui tras la salida de Belu de Masterchef

Belu Lucius era una de las grandes candidatas para llegar a la gran final de MasterChef Celebrity. Anoche, en la última emisión del ciclo, para sorpresa de muchos de los seguidores del certamen culinario, la influencer quedó afuera de la competencia. Los participantes debían preparar macarons y su preparación no fue suficiente para convencer al jurado de que se quedara en el reality.

El momento de su partida fue muy emotivo y varios de los presentes se emocionaron frente a las cámaras. "De principio a fin, hasta el día de hoy, fuiste una de las mejores. Como lo dijimos mil veces, no se va el mejor cocinero sino el peor plato. Estamos todos shockeados, porque sos una gran competidora", reconoció al aire Santiago del Moro.

"Estoy muy emocionada pero de felicidad. Incluso, la decisión me encanta. No quiero llorar, porque siempre digo que no hay que llorar, que hay que trasladar la sonrisa...Por eso no quiero que pase esto", expresó la influencer.

"La pasé bárbaro. Recién le decía a mi marido: ‘¡Ay, gordi! Si me voy, mañana nos vamos a Necochea. ¿Sabés la playa qué lindo? Los nenes van a estar corriendo en el mar...’. Estoy chocha", agregó.

Germán Martitegui, quien también al igual que Belu es oriundo de Necochea, le dedicó unas palabras muy emocionado. "Cocinás muy bien, le das un sabor a la comida que poca gente puede. Sos de verdad muy graciosa, fue muy lindo conocerte y te deseo lo mejor", señaló.

Posteriormente, el reconocido chef tuvo un tierno gesto en Twitter que sorprendió a más de uno de los seguidores del ciclo ya que siempre lo ven como el jurado más temible y duro del programa. "Belu, Necochea ATR, carísimo", escribió junto a un emoji de corazón blanco. Lucius le respondió: "Gracias por todo lo que me enseñaste. Fue un honor para mí poder cocinar para ustedes".