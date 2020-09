Perlita: el insólito encuentro de Lizy Tagliani con un político mendocino

Lizy Tagliani fue una de las invitadas de lujo anoche en el retorno de PH. Podemos hablar a la pantalla de Telefe. Si hay algo por lo que se la caracteriza a la actriz es por divertir a sus fanáticos con sus ocurrencias y relatos. Esta vez no fue la excepción e hizo descostillar de la risa a todos con una insólita anécdota que involucra a un político mendocino.

"Yo no tengo un día sin papelones", arrancó a relatar su historia y contó la experiencia que vivió en uno de sus primeros viajes en avión a Mendoza cuando comenzó su carrera artística. En primera clase se sentó al lado de un hombre que la elogió y le demostró su admiración. "Cuando partimos, el señor me dice: ‘Te quiero decir que me encantás, tenés una historia de vida que super admiro, me gusta cómo lo contás y cómo lo vivís’", detalló.

“Yo pensé, qué le digo a este tipo después de que me dijo tantas cosas lindas algo le tengo que decir, lo pensé porque le veía cara conocida”, indicó Lizy. “Lo miré y le dije: 'Usted también, me encanta cómo actúa veo todas sus películas'”, agregó.

“Cuando bajé del avión el señor me tocó el hombro y me dijo: 'Lizy, yo no soy actor, yo fui Vicepresidente, el del voto no positivo'”, remató Lizy y todos estallaron en risas al descubrir que se trataba de Julio Cobos.