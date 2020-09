Sofía "Jujuy" Jiménez quebró en llanto en la red: ¿qué le pasó?

Sofía Jujuy Jiménez protagonizó un particular momento en la red. La modelo se mostró llorando frente a sus seguidores en Instagram cuando terminó de ver la película "Me, before you", que protagonizan Emilia Clarke y Sam Claflin.

"No entienden la película que acabo de ver, directo al corazón y no me importa salir llorando", comenzó diciendo en sus stories mostrándose con sus ojos llenos de lágrimas. "Ay no, les juro. Y de repente con chacarera de fondo", comentó con risa y llanto a la vez por la música típica de su provincia que sonaba de fondo.

Y agregó a modo de confesión: "Listo lo que me pegan los domingos. Amo emocionarme con las películas y llorar tipo sacada. En los cines era muy difícil y me tenía que controlar, Dios".