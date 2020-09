El Dipy acusó a Fito Páez de algo siniestro en el gobierno de CFK

El popular cantante de cumbia El Dipy cargó contra Fito Páez y lo acusó de recibir "sobres".

El ícono tropical compartió una captura de pantalla con declaraciones del autor de "El amor después del amor" en las que afirmaba: "Decir que la democracia está en peligro es de una zoncera que viene de una marginalidad estimulada por muchos medios de comunicación. Viene de un sector que no mueve la aguja".

Acto seguido, El Dipy agregó otra captura de pantalla de una noticia donde acusan a Páez de cobrar $2.178.000 de una sociedad anónima para cinco recitales que habría hecho durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Para agregarle más condimento a la acusación, el cantante agregó una imagen que muestra unos sobres de comida para perros. Y para cerrar el hilo, posteó la foto de Kevin Spacey en su papel de Francis Underwood en la serie House of Cards.

Frente a las fuertes críticas que recibió en la red por sus posteos, el interprete lanzó contundente: "Los mononeurales piensan que le tire a Fito por la música. No giles. Eso no se discute. Musicalmente de lo mejor que hay. Lo Cuestioné como ensobrado. La música es otra cosa pelotudos/as. Comprensión de texto se llama. La secta en la que están no los deja prender el cerebro”.