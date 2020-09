Lizy Tagliani cambió de opinión y tramitará su DNI femenino: el motivo

View this post on Instagram

Para los que no me encontraron en la foto grupal esta soy yo... capas es raro porque fui a tanto colegios, pero pasa que muchos au00f1os curse en las escuelas de cerca de los trabajos de mi mama para que ella me deje y despues me buscaba... es por eso que empece en la 56 y de burzaco y termine 7mo en la 6 de adrogue. Ah y con apellidos diferentes ... en algunos fui gallardo hasta que me reconocieron rojas ... otra historia. A propu00f3sito si algu00fan du00eda me cambio el nombre me gustaru00eda agregarme gallardo por mi mama no se si se puede?