Adabel Guerrero reventó la red pasando la mopa con tacos

View this post on Instagram

EXPECTATIVA / REALIDAD ud83eudd23 En tacos altos o en zapatillas, la mopa de @iberiahogarok te cambia la vida. No tocu00e1s mu00e1s el agua ni necesitu00e1s agacharte a escurrir trapos. Compru00e1 esta belleza en la tienda de Iberia tienda.iberiahogar.com.ar hasta en 12 cuotas sin interu00e9s. #iberia #turbofu00e1cil