Preciosa: la ex esposa de Luis Fonsi enamoró a todos con minivestido

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña de 49 años, Adamari López, no deja de sorprender a sus millones de seguidores con sus looks. La ex esposa de Luis Fonsi se muestra esplendida fruto de mucho ejercicio físico y buena alimentación.

Adamari además se sumó hace poco a la red social de moda TikTok y ya entretiene a sus seguidores por esa aplicación.

Como es costumbre la cuenta oficial de Instagram del programa de televisión “Un nuevo día” compartió los outfits de sus presentadores.

El look de Adamari Lopéz enamoró rápidamente a sus followers. En la pic podemos ver a la boricua luciendo un minivestido con retazos azules, negros y grises.

“La sencillez de ADA es lo que la hace tan hermosa”, “Adamari que bellisima te miras” y “Que lindas, las 3 hoy están bellas” fueron algunos de los comentarios de halago para la ex pareja del cantante Luis Fonsi.