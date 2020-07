Catherine Fulop habló del video viral sobre los trastornos que atravesó su hija Oriana

La semana pasada, Oriana Sabatini transmitió un fuerte mensaje de concientización al hablar de los trastornos alimenticios que padeció por una década, y decidió mostrar su cuerpo natural.

En un móvil para LAM, Catherine Fulop se detuvo para hablar del tema: "Perdón que no atendí pero siento que es una confesión que pertenece a ella. Como padres lo hemos sufrido junto con ella, a nosotros nos movilizó muchísimo ver su posteo, nos tomó a todos por sorpresa, por eso se lo quise respetar y no sabía que decir. Me parece que la que está más autorizada de hablar de lo que pasa es ella", comenzó.

Luego continuó: "Yo estuve hablando con ella enseguida que pasó, la llamé, ese día hicimos como tres videollamadas, quería que sintiera que la apoyábamos en su decisión y estábamos con ella. Me emocionó mucho porque ella es una diosa y le comentó el posteo mucha gente, la gran mayoría positivos pero hubo malos comentarios y a veces digo wow, que fuerte que haya gente que critique a una chica que esta desnudando su alma, para mi fue muy movilizante, Mónica Ayos, Nazarena Vélez, gente que lo menos que pensaba que la iba a apoyar, le mandaron muchas palabras de amor".

"Que una diosa como Oriana diga 'mira ami me paso esto y esto y lo tuve que trabajar, porque no?'. Pero bueno me alegra mucho que esto le sirva a chicas adolescentes, porque cuando ni había referentes ella lo necesitó. En el momento que ella estaba como adolescente no tenía referentes, de hecho se había comprado el libro de abzurdah, que ella lo tomo como un referente y a veces los padres tenemos que tener mas cuidado con esas cosas, yo no sabía de que se trataba", reflexionó Fulop.

Y agregó: "Por suerte Ori estaba rodeada de mucho amor, cada cabeza es un mundo. Ella tuvo un grupo de amigas muy hermoso que nos advertía, nosotros con el ejemplo tratábamos de ayudarla, pero no nos dábamos cuenta porque no estaba flaca anoréxica, estaba bien. Entonces no puedes darte cuenta que realmente tenía un problema. los padres tienen que estar más atentos y las niñas entender que lo importante es quererte como eres, la esencia y no la estética".

Finalmente comentó: "Era muy difícil todo, no nos terminamos de dar cuenta. Te lo ocultan. Siempre la vi comiendo, bien, tanto Ova como yo siempre fuimos muy flaquitos, no me alarmaba. Nos dimos cuenta cuando empezó a pedir ayuda y va por muy buen camino porque es madura. Tiene una nutricionista divina, siempre estamos tratando de estar conectados como familia para acompañarla. Después más de grandes fue que nosotros pudimos ver lo que le estaba pasando, pero bueno , ella ya tiene 24 años, tiene su pareja que la esta acompañando muy bien, es independiente y está bien. Quiero destacar que en mi casa había elección de comida en la mesa, no había obsesión por nada".