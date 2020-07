¡Iguales! Stefi Roitman presentó a su hermana y se volvieron tendencia en las redes

Stefi Roitman se mudó a la casa de sus suegros en Miami para pasar la cuarentena junto a su novio Ricky Montaner. Ya pasaron varios meses y la modelo extrañaba muchísimo a su familia.

Es por eso que subió a su Instagram un video celebrando el reencuentro con su hermana Chantal y sorprendió a todos con el parecido. La nuera de Ricardo Montaner jugó con el parecido entre ellas y escribió "Mi melli" junto al clip, en donde las dos hacen una coreo.

Recordemos que poco después de su separación de Lucas Biren, Stefi empezó una relación a distancia con Ricky Montaner. "He sido celosa por cosas que me parecieron raras", declaró sobre el comienzo de su noviazgo.

"Menos mal que me agarró la cuarentena con mi novio y con este cachorro nuevo, y no a la distancia, que si no Ricky iba a estar solo. Igual estoy feliz y agradecida porque estoy con la persona que amo, acompaño a su familia y me siento contenida", comentó con respecto a su actual situación de convivir en cuarentena junto a la familia de su pareja.

Con respecto a la formalización de su noviazgo, reconoció: "Hubo un día en particular que nos sentamos y dijimos que estábamos al 100% para estar juntos y que no nos interesaba la distancia. Y es el día de hoy que siento un amor tan grande que no sé cómo hubiese hecho. Porque estoy muy enamorada y estoy muy feliz. Entonces digo ‘Menos mal que me la jugué’".