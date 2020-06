Quién sería el ex galán que abusó sexualmente de Nazarena Vélez

Nazarena Vélez recordó uno de los episodios más traumáticos que le tocó vivir en su vida. Mediante un video que publicó ayer miercoles en su cuenta oficial de Youtube, la actriz relató que fue abusada sexualmente por una ex pareja cuando tenía 23 años.

La empresaria dijo que el hombre ejercía violencia de género y que lo denunció tras un episodio en el que la obligó a tener relaciones sexuales con un arma en la cabeza.

A pesar de que no dio nombres en su relato, Nazarena relacionó a Hernán Caire con estos hechos en una entrevista que dio en julio de 2009 a la revista Rolling Stone. En ese momento, contó que el actor criticaba su forma de vestir y se volvía agresivo. Nazarena narró varios hechos violentos, entre ellos una pelea al borde de la escalera que terminó con una fuerte caída de la modelo.

La traumática situación de agresión sexual que Vélez relató en su video aparece en esta entrevista. Según relataba hace once años, el episodio ocurrió en la casa de los padres de Caire. Esa noche, el actor le pidió que se ponga una alianza de casamiento, pero ella se negó Según su relato, Caire volvió minutos después a la habitación con un arma en la mano y apuntó a Nazarena: "Ponete la alianza porque te vuelo la cabeza", contó. "¿Qué iba a hacer? Me puse la alianza y le dije lo bien que me quedaba… ¡tenía un chumbo apuntándome!", relató en 2009.

Luego de usar la alianza, la forzó a tener relaciones sexuales. "El arma la puso al lado, en la mesita de luz. Yo no podía dejar de mirarla. Después me hice la pelotuda. Cuando salí, me metí en la primera comisaría que encontré, y lo denuncié”, finalizó Nazarena.