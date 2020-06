Solo seis meses: El fugaz matrimonio entre “Betty la fea” y “Hugo Lombardi”

View this post on Instagram

Hoy toca disfrutar de uno de sus mejores personajes #HugoLombardi interpretado por el gran actor y comediante Juliu00e1n Arango quien tomu00f3 de su madre, los modismos y frases que lo hicieron cu00e9lebre a nivel mundial #Volu00f3 #Bombi #Ututuy. Siempre ponen las peores fotos de Hugo cuando tiene estas tan bonitas. ud83eudd70ud83dude0dud83eudd29