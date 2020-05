¡Un lujo! Conocé el departamento de Silvina Luna en Puerto Madero

View this post on Instagram

Hace un au00f1o naciu00f3 mi proyecto personal que me llena de satisfacciu00f3n, @moonbysilvinaluna un espacio de moda que donde busco reflejar un espu00edritu libre y simple para mujeres reales.u2063 u2063 Siempre quise crear mi propio ecommerce y darme la oportunidad de trabajar desde mi casa.u2063 u2063 Quiero contarte que esta semana estamos con 30% OFF en las prendas de esta temporada y estamos a full preparando todo lo que se viene @moonbysilvinaluna ud83dudcaaud83dudd25 u2063