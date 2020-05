Fuerte frase de Sergio Berni a Cristina Pérez: "Usted está muy calentita en..."

El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dialogó con el ciclo "Telefe Noticias" y la conductora Cristina Pérez le apuntó de entrada con dos preguntas fuertes que generaron la reacción del funcionario. La primera de ellas fue el cuestionamiento al aislamiento total del barrio Villa Azul donde hubo un foco muy fuerte de coronavirus.

"¿No cree que hay otras opciones?", apuntó firme Pérez a lo que Berni, y luego redobló: "¿No cree que se reaccionó tarde?"

Y el Ministro contestó: "Yo creo que no hay que ir por ahí, nosotros lo que estamos haciendo acá es protegiendo a la gente, no la estamos flagelando, necesitamos por todos lados nos ayuden porque créame que no es una tarea fácil, usted está muy calentita ahí en el estudio y nosotros acá con frío, con barbijo, estamos con mameluco, visores y con el virus circulando por todos lados, y tenemos familias como todos, hay que tener un poco de respeto no solamente por el que habla sino por todos aquellos que están trabajando. Acá hay policías que hace 60 días que no ven a sus hijos, madres que hace 45 días que no ven a sus hijos, entonces me parece que no hay que buscarle el pelo al huevo, hay que buscar una solución entre todos, hay que buscar una manera de contenernos, de abrazarnos porque esto todavía no empezó".

Cristina replicó fuerte: "Usted aludió a mí, no tiene necesidad de descalificarme para darme una respuesta, ayer había una chica que hacía 24 horas que no comía. Si me contesta no me descalifique porque yo lo estoy tratando con mucho respeto".