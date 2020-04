¡OMG! Kimberly Loaiza rompió el silencio y habló de sus operaciones

¿De verdad piensan que me opere? Apoco tan mejorada me veo uD83DuDE4A gracias.



Pero no linduras uD83DuDE2B cualquier operación requiere de un tiempo largo de recuperación, no puedo hacerme nada, tengo una hija que tengo que cargar y muchos videos que hacer para ustedes en esta cuarentena uD83DuDC96