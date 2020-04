Sorpresivo video de "Casados con hijos": Moni y Pepe Argento en tiempos de cuarentena

Florencia Peña compartió en su cuenta de Instagram un video junto a Guillermo Francella donde recrearon a sus personajes de "Casados con hijos", en medio de la polémica tras la confirmación de que Erica Rivas no formará parte de la temporada teatral que se estrenará el año que viene en el Teatro Gran Rex.

En un divertido sketch telefónico se la puede ver a Moni (Peña) llama a su marido, Pepe Argento (Francella), de quien quedó separada por la cuarentena, y le sugiere la posibilidad de tener algún tipo de intimidad virtual.

"Te extraño Pepe, a vos y a la mierda de los chicos. Sigo acá, en Santa Fé", le dice ella. "Y bueno, eso te pasó por haber ido a visitar a tu madre, Moni, quedaste varada allá. Yo siempre pensé que la que iba a quedar varada era ella. ¿Te acordás cuando fuimos a Mar de Ajó y la tuvimos que sacar con ocho guadavidas?", le recuerda él.

Entonces, ella le dice: "Pepé, yo leí y escuché que los varados y las varadas podemos volver a nuestras casas". Pero él le responde: "No, ahora el ministro Ginés (González García) dijo que no, que se complicó todo con los micros y no se puede hacer nada: los varados tienen que seguir varados. Así que te tenés que quedar allá un tiempito más".

"Pero Pepé: ¿vos estás seguro de que la cuarentena son cuarenta meses?", pregunta entonces Moni. "Y sí, no lo dije yo, lo dijo el Ministro de salud Chino ‘Hinanhonun’. El dijo que son cuarenta meses. Pero pasan rápido, tranquila, ya vas a volver a casa. ¡Y cómo vamos a festejar ese día!".

Es en ese momento que Moni le explica: "¿Sabés qué pasa Pepé? Estoy sola y ando con ganitas, ¿viste, Pepé?. Necesito algo. Estoy necesitando que tu hornero visite mi nido y tu nutria nade en las aguas de mi Pelopincho oscura...". "Se entendió Moni, se entendió todo. Si tus metáforas son tremendas, son una cosa... Pero no se puede, si no, yo estaría chocho. Te imaginás con qué alegría te visitaría".

Pero Moni tiene una idea: "¿Sabés que se me ocurrió, Pepé? Se me ocurrió que podríamos tener algo virtual. Yo te puedo mandar , no sé, audios, te puedo mandar fotos, te puedo mandar videos...¿Qué decís?".

"Yo digo, estoy equivocado tal vez, pero ¿vos no lo intentaste una vez eso y se te filtró, Moni? ¿Eras vos? Porque te vi tan activa...Ibas de un lado al otro. ¡Cómo trabajabas! Yo dije: ‘Esa no es Moni’".

Finalmente, el personaje de Francella corta la llamada diciendo que para pagar esa factura va a tener que "afanar un banco":