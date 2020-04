El emotivo relato de Lizy Tagliani sobre el día que recibió una señal de su madre fallecida

El sábado regresaron los invitados al estudio de PH, Podemos Hablar. Recordemos que hace algunas semanas, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe venía trabajando con un formato especial: famosos participaron desde sus casas, a través de pantallas gigantes. En esta oportunidad cuatro figuras fueron al estudio, respetando el distanciamiento exigido: Cris Morena, Santiago del Moro, Mauro Szeta y Lizy Tagliani.

Precisamente, el relato de la conductora de El Precio Justo, fue el que conmovió a todos los presentes en el momento del "punto de encuentro", al recordar el día en el que recibió una señal de su madre, después de que falleciera en 2011.

"Se me hacía imposible comunicarme con la etapa de la pérdida de mi mamá, pero aprendí a ver las señales, a convivir y a estar con mi mamá todo el tiempo. A tenerla conmigo y a saber escucharla. Porque hace poquito me pasó algo muy fuerte que muy pocos amigos míos saben", comenzó.

Con lágrimas en los ojos, Lizy recordó la señal que recibió hace poco. "Yo amo a los perros y tengo miles en mi casa. Un día estaba durmiendo y había una tormenta muy fuerte, empezó a llover. Yo estaba con los perros adentro, uno de ellos era Benito. Habrán sido las tres de la madrugada más o menos, cuando siento el cuerpo de Benito temblar desesperadamente", recordó.

"Dije: ‘¿Qué le pasa a este perro? ¡Le va a agarrar un bobazo!’ Empiezo a hacerle así en el pecho y no paraba. Me miraba y… Nunca en la vida le había pasado. Temblaba mucho. Fui al baño y vino al baño conmigo. ‘¿Qué hago?’, me preguntaba, estaba desesperada. Dije ‘bueno, ya está, que se muera, qué le voy a hacer’. ¡Se estaba muriendo! Entonces lo agarro, lo abrazo y le digo ‘bueno, me voy a dormir y que sea lo que Dios quiera’. Cerré los ojos y me acordé de que mi mamá le tenía pánico a las tormentas. Empezaba a nublarse y ya se metía en la cama del miedo que le tenía a la lluvia".

"Me dije: ‘No, estoy loca’. Lo miro a Benito y le digo: ‘Mamá, ¿sos vos?’ Y el perro se me tiró encima. Pero de una manera… Como abrazándome -recordó-. No sé, sentí que me acarició. Se dio vuelta y se puso a dormir y dejó de temblar. Te juro. Le empecé a contar cosas como si fuese mi mamá y no, era mi perro, no me daba bola. Pero no me lo puedo olvidar: fue algo hermoso y me llevó a decir: ‘¿Qué me pasa? ¿Cómo flasheo todo eso?’ Fue una sensación única que estoy feliz de que me haya pasado. Siento que estoy todo el tiempo con ella. Como que me amigué con esto que me pasó en la vida", finalizó.