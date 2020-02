Daniela Lopilato salió al cruce luego de la denuncia de su ex

"Yo cuido de verdad a nuestro hijo y no lo expongo como hizo él", comenzó el descargo de Daniela Lopilato contra la acusación de su ex pareja Gastón Quieto. El ilusionista estuvo en Los Ángeles de la mañana y denunció que la hermana de la actriz Luisana Lopilato, no le permite ver a su hijo de 6 años, Benicio.

En declaraciones a Diario Show, la nutricionista dijo que el padre de su pequeño hijo tiene un régimen de visitas con restricción y que en vez de hablar públicamente, debería ponerse a disposición de la Justicia, en vez de presentarse ante un programa de televisión.

"Como cuido de verdad a nuestro hijo y no lo expongo como hizo él no voy a hablar públicamente. Se ve que no le conviene explicar por qué tiene régimen de visita con restricción", dijo de manera tajante.

El ilusionista, ex cuñado de la actriz Luisana, dijo que suele viajar mucho, ya que trabaja en un crucero. "Estoy dos o tres semanas afuera. Cuando vuelvo lo primero que quiero es ver a mi nene y en los últimos dos meses lo vi tres horas", señaló Quieto.

Además, expresó que Daniela suele poner “excusas extrañas” para impedir que vea a Benicio y aseveró que él suele hacer de todo para verlo. "Hice una denuncia porque tenemos un pacto firmado con una mediación, días de semana y los fines de semana, que no se está cumpliendo”, dijo ante Ángel de Brito.

Al mismo tiempo que estaba exponiendo su caso ante las cámaras, la panelista Karina Iavícoli, dijo que Daniela, estaba viendo el programa y que le mandó una serie de mensajes para refutar las duras declaraciones del mago. “Ella dice que no fuiste a la fiesta de egresados”, dijo la periodista, a lo que él respondió que tenía que trabajar. "Ella se sacó fotos con su pareja de dos meses con mi hijo. Eso me mató. Ella tiene una hija de otro matrimonio y yo nunca lo hice”, señaló Gastón Quieto.