"El feminismo es un discurso anti-hombres": la actriz que se animó a la polémica declaración.

La actriz española Macarena Gómez expresó en un programa de YouTube que está en contra de "denigrar" o "degradar" a los hombres, ya que los cambios llevan tiempo y pidió paciencia para las generaciones que tienen cuestiones muy arraigadas.

Si bien se define como una persona “muy feminista” y apoya la igualdad de género que se busca en la actualidad, no está de acuerdo con algunas cuestiones. Así lo expresó en el programa “Este es el Mood” de Amarna Miller, conocida por su trabajo en la pornografía y actualmente activista y creadora de contenidos.

En su canal, Miller hace hincapié en temáticas sociales como los femicidios, la violencia de género, el machismo y el rol de la mujer en la sociedad. Junto a sus entrevistados abordan estos temas que generan debates y, a veces, exceden su canal por las polémicas.

"Si no hay personajes femeninos protagonistas es porque el guionista o la guionista no los escribe. Hasta la fecha han tenido más voz los guionistas que las guionistas. Y al ser hombres, normalmente escriben sobre lo que más conocen, que es su propio sexo", aseguró la actriz.

En este sentido, sostuvo que hay que darle más tiempo al mundo del cine para adaptarse al feminismo porque es un “proceso muy lento”. Por ello se mostró totalmente en contra de aquellas mujeres que buscan “denigrar” o “degradar” al género masculino.

"Esto es un proceso muy lento, yo creo que el problema que está ocurriendo es que queremos que se produzca un cambio muy radical. Pero no creo que haya que imponerlo, estoy en contra", sostuvo.

Y siguió: “Hay mujeres que consideran tontos a todos los hombres que tienen a su alrededor. No perdona, necesitamos a los hombres, y yo no los infravaloro ni los construyo desde el odio".

Macarena Gómez, conocida por su papel de Lola Trujillo en la serie La que se avecina, comenzó su discurso afirmando que se está "forzando el feminismo" y que hay un cierto "discurso de odio hacia los hombres" por parte de un sector del feminismo.

"Yo soy una madre trabajadora y recuerdo que cuando parí, a la semana empecé a trabajar. A mí me insultaron muchas mujeres 'feministas'. Me dijeron que cómo me había ido recién parida a trabajar y dejando a mi hijo solo. Yo decía: 'Pues tiene un padre, que lo cuide él'", afirmó e insistió en que "esas cositas son las que tenemos que ir cambiando".

Tendencia en las redes sociales

Macarena Gómez se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter y generó un debate sobre el feminismo y el rol de las feministas. Si bien algunos la consideraron “retrógrada”, lo cierto es que recibió el apoyo de cientos de personas por ser libre de expresarse.