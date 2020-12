Vicky Xipolitakis le puso los puntos a Martitegui y sorprendió a todos

El divertido ida y vuelta que han tenido Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui a lo largo de las distintas galas de MasterChef Celebrity, al parecer, llegó a su fin. La Griega, en más de una oportunidad, ha demostrado delante de las cámaras estar interesada en el jurado más severo del certamen y él, ha esquivado todas las propuestas amorosas.

En la última emisión del ciclo, la vedette no soportó las devoluciones que le realizaron a su plato y estalló. Para sorpresa de todos, decidió ponerle fin al vínculo que la unía con el chef y tomar otro rumbo. "Nuestra relación se terminó, te lo quería decir", le confesó delante de todos los participantes a Martitegui.

"Ayer volví a mi casa y ya lo decidí. A mí no me gusta sufrir por amor porque el amor no se mendiga. Y la verdad es que yo nunca me arrastré entonces para mí el tren pasó y yo ya no espero nada de nadie. Tengo una fila", agregó.

"Así que ahora voy a mirar para otro lado. Yo tengo códigos así que al Tano no lo voy a mirar… ¿estás soltero vos Damián? Me voy para lo dulce, lo salado para mí se terminó", aseguró frente a las cámaras.

Posteriormente, en una entrevista Vicky se disculpó con todos los que habían seguido minuto a minuto la atrapante historia y se habían ilusionado con verlos juntos. "Perdón a toda la gente que apostó al amor con esta pareja, pero yo ya no sé más que hacer", señaló.