Vicky Xipolitakis fue categórica con Germán Martitegui: "No te hagas el vivo"

Una de las grandes revelaciones de la competencia culinaria más vista de la pantalla chica argentina es Vicky Xipolitakis. En más de una oportunidad, la vedette sorprendió a todos con sus platos y fue reconocida por el jurado con medallas. Logró llegar a la semifinal de MasterChef Celebrity y cada vez que sale en cámara divierte a miles de televidentes con sus desopilantes ocurrencias. Además, los fanáticos del reality siguen minuto a minuto el ida y vuelta que la vedette mantiene con uno de los chefs: Germán Martitegui.

La última emisión se caracterizó por ser muy especial: los famosos realizaron un desfile disfrazados y la que llamó la atención de todos fue Belu Lucius, que por motivo de acercarse la Navidad, se maquilló como El Grinch. La actitud de la influencer no le gustó para nada a Vicky, quien aseguró que la imitó.

En un momento del reto, dos de los jurados se acercaron a la cocina de Lucius y resaltaron su asombroso look. "Perdón, con este maquillaje estás mucho más linda", le aseguró Martitegui a la influencer. Atenta a lo que estaba ocurriendo, la Griega no se la dejó pasar. "Germán, no te hagas el vivo ¿eh? Mirá que me está copiando", le advirtió sin vacilar a su enamorado.

En una entrevista posterior, la vedette habló sobre lo que ocurrió durante la emisión. "Tirotea a Belu, que está como yo y está al lado mío. Lo hace a propósito", razonó frente a las cámaras.