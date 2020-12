Germán Martitegui blanqueó el coqueteo con Vicky Xipolitakis y adelantó un dato "impactante"

Vicky Xipolitakis viene coqueteando a Germán Martitegui desde le comienzo de MasterChef Celebrity. En cada gala, la griega se encargó de tirarle onda al miembro del jurado que parece haber recibido todas las señales.

"Me parece que las atracciones existen. Con Leti, que podría ser una hija mía, me divierte pensar en eso. Y con Vicky, que podríamos llegar a ser una pareja... dejo ver cómo evoluciona la relación, porque está todo grabado", admitió el chef a la revista Gente.

Cuando los dos enfermaron de coronavirus, y tuvieron que ser reemplazados del reality culinario, Martitegui le escribió un mensaje a Xipolitkais, pero ella nunca le respondió como estrategia de histeriqueo. "Eso sigue y hay una explicación. Pero ella ha hecho cosas por mí hasta ahora, como ponerse una remera y demás, que no es muy de clavarme un 'visto'. Pero en los próximos días esta historia se desarrollará de una manera muy impactante", adelantó sobre cosas que pasarán en el ciclo que lleva unas semanas adelantadas en el grabado.

Recordemos que en las últimas semanas asistimos a un momento bastante incómodo entre ellos. Todo comenzó cuando los participantes debían trabajar con ingredientes de tamaño menor al habitual. Desde el principio, el jurado exigió que traten como joyas a los pequeños vegetales para lograr una obra de arte. Cuando Martitegui vio que Xipolitakis estaba rallando una zanahoria baby, no dudó en advertirle: "Es un crimen lo que estás haciendo". "En la mesa 3 me pidieron ensalada", bromeó Xipolitakis, a lo que Martitegui le respondió: "Los chistes no van hoy, en serio".

"Es una joya de la naturaleza, mirá lo que es... ¿para qué rayarla y romperla toda? Tratalos como joyas.... ¡yo veo un asesinato de vegetales!", cerró enojado. Angustiada, Xipolitakis respondió: "No seas malo conmigo".