Con un diminuto top: la foto de Greeicy Rendón que cautivó a todos

La actriz y cantante colombiana de 28 años, Greeicy Rendón, enterneció a sus millones de seguidores el pasado fin de semana cuando compartió un video junto a su sobrina Vicky tocando el piano. La artista demostró una vez más lo completa que es, ya que no solo canta bien.

Greeicy aprovechó las fechas de Halloween para pasar tiempo de calidad con su sobrina, no solo tocaron el piano, también grabaron un video de TIkTok al ritmo de la canción “Los Besos”.

Hace unas horas, Greeicy Rendón compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la oriunda de Cali en un balcón luciendo un pantalón largo de color marrón, top blanco y sombrero.

“Ojalá todos viéramos el AMOR de la misma manera 🦋 y no me refiero a el amor en pareja... me refiero a el amor a lo que sea. En momentos de oscuridad solo el amor te hace brillar de nuevo.” fue el reflexivo mensaje que eligió Rendón para acompañar su pic.

La publicación que tiene como protagonista a la novia del cantante Mike Bahía superó con facilidad la barrera de los 900 mil likes y casi 2500 comentarios en la red de la camarita.