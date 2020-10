¿Y ahora? Romina Malaspina le exigió un millón de "likes" para salir con él y los consiguió

Nicolas Odetti es un músico y youtubers de 21 años. El artista, conocido como "Oscu", suma millones de escuchas y visualizaciones en las plataformas de música, así como gran cantidad de seguidores en sus redes sociales.

Ahora, atraído por la belleza de Romina Malaspina, decidió lanzar una campaña en redes sociales para lograr concretar su sueño de tener una cita con la modelo y conductora.

"Hoy por mí mañana por ustedes", publicó el joven y exhortó a sus seguidores a darle "Me Gusta" a una publicación para cumplir con el objetivo propuesto por la blonda.

Fue a través de un mensaje privado donde Oscu le preguntó Malaspina: "¿Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo?", a lo que ella respondió: ·1.000.000. A continuación, el cantante publicó una captura de la conversación junto con la foto de la modelo.

Hoy por mí mañana por ustedes uD83DuDC4F pic.twitter.com/Smnorfoo4v — uD83DuDD25 Oscu uD83DuDD25 (@OscurlodVideos) October 4, 2020

Rápidamente, el joven logró cumplir su objetivo. La duda era si Malaspina estaba dispuesta a cumplir su promesa.

La mediática confirmó que va a cumplir con su palabra pero aclaró que por la pandemia va a buscar alguna forma alternativa al encuentro presencial. "Esto no lo puedo creer, el otro día un chico me mandó un mensaje y me dice ‘Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo’. Yo mandé fruta y le dije un millón pensando que no iba a llegar ni cag…", explicó.