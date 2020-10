Karina "La princesita": curiosidades de la cantante que no se guarda nada en los escándalos

El Cantando 2020, con la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernánzez, está lleno de curiosidades y pequeñas historias. Muchas de bronca, polémica y escándalos entre sus figuras. Es que el reality show que se emite por El Trece pasa a ser por momentos un paraíso de furia, llanto y emociones intensas entre performances y devoluciones.

Dentro de las personalidades que protagonizan los escándalos, se destaca el nombre de Karina “La princesita“ Tejeda (34) que, dueña de un carácter potente, no le teme a los enfrentamientos ni peleas, suele mostrarse fuerte frente a cámara y hacer valer su postura con ironías y contestaciones filosas.

Karina “La princesita“ vs. con Natalia Cociuffo

Entre los escándalos recientes se puede contar el cruce con la coach Natalia Cociuffo que empezó a raíz de una publicación en Instagram Stories de la actriz de Los Monstruos.

Sin menciones de nombres propios, Cociuffo escribió: “Qué pesada la señorita... insiste con el tema de se escondieron detrás de un coro ¡Vaya a estudiar, exprese lo que canta, haga silencio y respete a los profesionales! #harta“, en referencia a las quejas y constantes actitudes de protesta de “La princesita“.

Esto despertó el enojo de la jurado que le criticó no haberla mencionado, pero además le aclaró que ella no hace silencio “ni que se lo pida ella ni nadie“.

Esa misma noche, también se cruzó con Oscar Mediavilla, su compañero en el jurado, que intentó compensar la situación otorgándole la máxima puntuación, ante lo cual Karina le reclamó empatía con ella y lo que estaba ocurriendo.

Tras el tenso momento, las reflexiones de “La princesita“ no se hicieron esperar. A través de su cuenta en twitter subrayó:

Saben que? Si es un hombre el que manda a callar a una mujer estaríamos todos como sociedad, diciendo que es un machista,violento, por ende repudiando sus dichos y haciendo justicia en redes. Pero cómo es de mujer a mujer uD83EuDD37uD83CuDFFC??? Basta de que solo sea grave cuando lo hace un hombreuD83EuDD1AuD83CuDFFB — Karina ? (@kari_prince) October 30, 2020

“La princesita“ picante

La actitud defensiva de la cantante tropical se repite dentro y fuera del Cantando 2020, cada vez que hace un móvil con respecto a sus entredichos.

Desde cruces frecuentes con panelistas y conductores de programas como Hay que ver (ya discutió al aire con Fernanda Iglesias y Denise Dumas) hasta escándalos en el piso del certamen, su enojo viene siendo un tema de conversación en redes y distintos programas de espectáculos.

Dentro del reality, la participante Floppy Tesouro tuvo diversos cruces con Karina dejando una "pica histórica" entre estas dos bellas mujeres.

Lourdes Sánchez también pasó a ser contrincante de la jurado más filosa. La esposa del Chato Prada se quejó en las redes e inmediatamente La princesita le respondió el tuit: “Estoy enfrente, algo para decir?“, a lo cual la bailarina le retrucó: “Por Twitter son todos picantes“. Ya se llevaban mal desde el Bailando 2019, pero evidentemente el vínculo no mejoró.

Además, hay figuras como Jessica Cirio que cayeron en su lista de enemigos hace tiempo. Karina le contó a Ángel de Brito en el programa que Cirio, allá por el 2015, en otra edición del mismo show “se ponía un rollo en la panza, la papada y hacía chistes de comí esto, comí lo otro“.

Indignada señaló que ofender con lo físico a esta altura no va más. La queja es por la discriminación a su figura, un tema sensible a una época en la que se visibiliza una problemática que antes no entraba en la pantalla chica.

Sin embargo, hay que destacar que la cantante tropical viene demostrando estar a la altura del rol de jurado por su completas devoluciones y profesionalismo junto a sus compañeros, los experimentados Nacha Guevara, Oscar Mediavilla, el reemplazo de Pepe Cibrián Campoy, y Moria Casán.

La familia de “La princesita“

Karina Jésica Tejeda nació en 1986 en Florida, al norte de la Provincia de Buenos Aires. Tiene una hija, Sol Celeste Tejeda (13) con el cantante tropical El Polaco, ahora figura de Masterchef Celebrities.

Al conocerse que el cantante de cumbia se había contagiado de covid-19 trascendió que la hija de ambos está viviendo con su abuela, ya que su mamá y su papá concurren a sets de televisión permanentemente y al sufrir de broncoespasmos crónicos se hizo necesario preservar a la niña, según contó Karina.

Fama y orígenes

Su popularidad comenzó en 2005, cuando agotó localidades de su primer teatro Gran Rex y nunca se detuvo. Su voz ganó la admiración del público y así compartió ganó varias veces el premio Gardel y compartió escenario con artistas como Luciano Pereyra o Pablo Lescano, con grandes récords de audiencia a donde van. Más de 560 mil oyentes la siguen en Spotify.