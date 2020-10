El apasionado posteo de Catherine Fulop que desató furor en la red

View this post on Instagram

En ese momento no podu00eda imaginar lo que el destino tenia preparado para mi, frente a mi tenia al hombre de mi vida sin saberlo.., el destino hizo de las suyasud83dude01 Creo que esta es una de las pocas escenas que compartimos en toda la novela, yo ni siquiera le decu00eda una palabra. Que bello verte aca mi amor, (Ova) y recordar este momento de nuestras vidas!!! El comienzo de todo!!! Te amo u2665ufe0fu2764ufe0f