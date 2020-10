¡Lo dijo! Fede Bal mandó al frente a uno de los jurados de MasterChef

Desde que comenzó el programa la tensión entre Federico Bal y uno de los jurados ha ido creciendo gradualmente. El participante, a diferencia de otros, le reprocha a Germán Martitegui cada vez que le indica algo sobre sus platos. Este domingo, el hijo de Carmen Barbieri explotó y se sinceró con el conductor del ciclo, Santiago del Moro.

"Estoy un poco enojado porque siento que los jurados vienen ayudarnos pero hay uno de los chef en particular que viene y me pone nervioso. No creo que sirva de nada ponerme nervioso”, indicó el joven y reveló que se trataba de Martitegui. "Quise en un momento ser un poco compañero, y me di cuenta que no somos compañeros, que él es el jurado", agregó.

"Yo estoy acá para juzgar como cocinás. A veces te doy un consejo y a veces te digo lo que hacés mal. Probablemente dentro de un año, y como pasa con muchos de mis cocineros, digas ‘mirá, todo lo que me dijo Germán tenía razón’. Quizá llegues a eso y quizá no”, le respondió el jurado más estricto del programa.

"Dejame decirte igual que aunque sientas que no me estás enseñando, yo siento que estoy aprendiendo de vos. Pero entiendo tus formas, y debe ser así", aseguró Bal.