Nazarena Vélez, se sinceró: "Si me ponía en lolas en ShowMatch..."

Nazarena Vélez confesó las razones por las que ahora elige el bajo perfil y confesó que nunca sintió feliz con su trabajo, sino que siempre lo hizo por dinero.

"Creo que estoy más grande y me pasaron un montón de cosas. La paso muy bien estando dentro de mi casa", comentó la actriz este martes en Los ángeles de la mañana. Y enseguida explicó los motivos por los cuales ya no se la ve tanto frente a cámaras: "Para mí esto siempre fue un medio para ganar plata. Es un trabajo que hago con mucho respeto pero no siento la pasión. Es más bien una salida monetaria. Si te digo que me quiero morir en un escenario es mentira, me gustaría morir en una playa de Dubai antes que chivando en las tablas", comentó.

Luego, dio su visión sobre el negocio de ser una figura mediática. "A mí me gusta mucho la plata. Sabía que si me ponía en lolas en ShowMatch después venían ochenta shows. Hay cosas que veo que hice y fueron innecesarias pero no me arrepiento", contó.