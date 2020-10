Malaspina cumplió su promesa: así fue la cita con el youtuber Oscu

Finalmente anoche Romina Malaspina cumplió su promesa y cenó con el youtuber Oscu. "¿Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo?", le había consultado el joven a ella. La conductora, creyendo que sería imposible que lo lograra le había asegurado que si conseguía un millón tendrían una cita. Él cumplió el desafío y a ella no le quedó otra más que cumplir con su palabra.

"Cita no es compromiso. Va a ser una cita muy especial. Espero que estés preparado", le anticipó ella a través de la red social del pajarito. El encuentro se dio en la casa del mánager del músico a las 21 y fue transmitido para todos los seguidores del joven.

A la luz de las velas, comieron sushi, tomaron vino y charlaron de todo. "¿Viste que cumplí? Pensaste que no iba a venir", le dijo ella afirmando que es una mujer que tiene palabra. En las redes fue tendencia #OscuConMalaspina con el minuto a minuto de lo que ocurría en la romántica cita.

En un momento de la velada, Malaspina aclaró que era una broma cuando prometió que sería su pareja si conseguía 20 millones de likes. "Era chiste, lo dije en joda, no podría estar de novia con nadie, la pasé muy mal en relaciones anteriores, y está descartado eso ahora, porque me quiero prevenir, no quiero dejarme en segundo lugar por otra persona, así que estoy cerrada a la posibilidad", enfatizó. "Te entiendo perfectamente, estoy en la misma, con mambos parecidos", le respondió él.

Cerca del final de la comida, el joven le ofreció a Malaspina protagonizar el videoclip de su próximo tema cuando se anime a lanzarlo. “Te hago una contraoferta. Cuando saque canciones mías, vos vas a participar en un video conmigo. Después vemos cómo: si haciendo música también o cantando”, le propuso la conductora de Canal 26.

Para continuar con la velada, los jóvenes se reunieron con amigos de ambos que estaban esperándolos en el parque de la casa junto a un DJ, quien fue el que musicalizó el romántico encuentro.