Sofía Jujuy reveló que es lo que la "enciende" en una relación

Con la frase de "Soy de sangre caliente", comenzó su relato Sofía Jujuy, en una instancia del programa Divina Comedia en la que la novia de Juan Martín del Potro, le tocó ser anfitriona.

El programa de Telefé, en el que famosos reciben a otros famosos en su casa y preparan una comida, son evaluados, puntuados y el que más puntos recibe gana un premio al mejor anfitrión.

En un momento, la conversación subió de tono y la sensual conductora del programa "Modo de noche" no tuvo inconvenientes en develar qué es lo que la ratonea. La sensual morocha dijo: "El beso me enciende mucho, para mí es fundamental y es como la primera pieza". Y le dio especial importancia al destacar que no puede faltar un buen beso. "Puedo estar chapando horas, me encanta", agregó la joven.

Sofía, recibió a Vicky Xipolitakis, Fabián Cubero, Pichu Straneo y Gerardo Rozín en su casa y les preparó una comida típica de su provincia, Jujuy. Antes, había confesado que en realidad, muchas de las cosas que hizo nunca las había cocinado con anterioridad.

Ante la candente declaración de la modelo, los invitados tuvieron sus reacciones, algunos la exteriorizaron y otros prefirieron guardárselas. Uno de los que decidió reaccionar fue Fabián Cubero, quien dijo: "Apa. Mirá Jujuy, eh", luego de escuchar las declaraciones de la periodista.