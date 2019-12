La tristeza de Catherine Fulop por el romance de Oriana Sabatini con Paulo Dybala

Catherine Fulop reconoció su angustia por la relación de su hija, Oriana Sabatini, con el futbolista Paulo Dybala.

En el marco de una charla en el programa "El Club del Moro, donde la modelo trabaja de panelista, sobre la vida de las mujeres de futbolistas, la actriz reconoció su postura al respecto de la decisión que tomó la cantante al haber puesto en pausa su carrera en la Argentina para irse a vivir a Italia, ya que el jugador se destaca en la Juventus.

"Mi hija es re bajo perfil, no le gusta mostrar su intimidad. No especula con su vida sentimental", contó Cathy.

Así fue como admitió que sufre por la decisión que tomó su hija, que si bien sigue componiendo, no está explotando su carrera de cantante como podría hacerlo si estuviera viviendo en la Argentina. "En el caso de Ori es su elección pero a mí me angustia un poquito. Yo siento que es joven y se puede dar el gusto de tomarse su tiempo para vivir un gran amor. Si no resulta yo sé que va a poder seguir adelante con su vida y su profesión", dijo.

Luego, la actriz amplió sus declaraciones en una nota frente a las cámaras de Pamela a la tarde. "Como mamá estoy feliz de que ella esté viviendo esta historia de amor tan bella. A él lo adoro, me parece una persona increíble. No es que ella abandone su carrera porque sigue componiendo, de hecho en febrero va a sacar temas nuevos, pero al no estar acá donde está su carrera y su profesión, no es lo mismo", aseguró.