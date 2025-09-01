La Maratón Bonarda no se detuvo por la lluvia: participaron centenares de corredores

La mañana de este domingo, bajo una intensa lluvia, se realizó la quinta edición de la Maratón Bonarda, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Gral. San Martín junto a Esfuerzo Deportivo y contó la participación de centenares de atletas.

El evento, que ya forma parte del calendario anual de competencias de Mendoza, convocó a numerosos atletas de distintos puntos de la provincia y del país.

El intendente Raúl Rufeil destacó el nivel alcanzado por la competencia y felicitó a la organización: “Este Maratón Bonarda se ubica entre los principales eventos deportivos de la agenda mendocina, con participantes de todas las regiones e incluso de otros puntos del país. Sin dudas, es una jornada muy importante para el deporte de nuestro departamento”.

La largada se realizó a las 9.30 desde el interior del Polideportivo Gustavo “Torito” Rodríguez, con llegada en el mismo espacio. Por su parte, el director de Deportes, Darío Vázquez, resaltó: “Es una fiesta del deporte. Llegaron competidores de distintos lugares de la provincia y del país, y a pesar del clima, se vivió una verdadera celebración deportiva”.

El secretario de Gobierno, Mauricio Petri, quien también corrió en la competencia rescató "la voluntad de los deportistas y del público que los aplaudió".

Resultados principales 21K masculino: 1° Carlos Becerra – 2° Bruno Barsotti (San Martín).