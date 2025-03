Sofía Perfumo, Reina de General Alvear: Humildad, Trabajo y un Corazón Solidario

Algunas personas llevan la nobleza en la sangre, no por los títulos que ostentan, sino por la forma en que caminan la vida, con sencillez, compromiso y amor por su gente. Sofía Perfumo es una de ellas.

A sus 23 años, esta joven alvearense fue coronada Reina de la Vendimia de General Alvear en el espectáculo "Vendimia del Infinito", representando al barrio San Carlos y cosechando 47 votos. Pero su verdadera grandeza no está en la corona que hoy luce con orgullo, sino en sus raíces, en su esfuerzo diario y en su incansable vocación de servicio.

Familia, Trabajo y Amor por Alvear

Sofía es parte de una historia que se ha forjado con sacrificio y dedicación. Su amor por Alvear siempre fue inquebrantable, al punto de elegir formarse y desarrollarse en su tierra. Luego de finalizar sus estudios secundarios en la Escuela de Agricultura, continuó su camino académico en la licenciatura en Administración y Contabilidad sin necesidad de emigrar. Siempre encontró el equilibrio entre sus responsabilidades, intercalando sus tiempos entre el estudio y el trabajo en la empresa familiar.

Desde los 15 años trabaja en el rubro ganadero y de venta de carne, formando parte de la tercera generación de una familia que con esfuerzo ha sabido mantener su legado. "Nosotros hacemos el circuito completo, desde la ganadería hasta la venta de carne. Es un trabajo que implica esfuerzo, pero también mucho amor por lo que hacemos", cuenta Sofía con humildad, dejando en claro que el valor de su familia no solo se mide en años de trayectoria, sino en la pasión con la que enfrentan cada desafío.

Un Corazón Solidario y un Proyecto con Propósito

Más allá del trabajo y el estudio, hay algo que la define aún más: su compromiso con los demás.

Desde pequeña, creció con el ejemplo de sus abuelos, quienes la inspiraron a involucrarse en actividades con adultos mayores. A los 10 años, en lugar de jugar en casa, visitaba geriátricos, pintando uñas y cantando para alegrar a las abuelas.

"Eran historias vivas, personas que nos enseñaban con cada palabra y cada recuerdo. Siempre sentí que debía devolverles un poquito de todo lo que ellos hicieron por nosotros", expresa con emoción.

Por eso, como Reina de la Vendimia, decidió impulsar un proyecto centrado en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. No es un gesto de ocasión, es la continuidad de un amor genuino por quienes han construido la comunidad en la que hoy vivimos.

Un Legado Vendimial con Sabor a Familia

Su madre también fue Reina de General Alvear en 1996, y ese legado no solo es un recuerdo, sino una guía. "Ella me acompaña en cada paso, me cuida y me aconseja", dice Sofía, demostrando que los valores de familia, esfuerzo y amor por la comunidad están profundamente arraigados en su historia.

Un sueño que cruza fonteras

Pero su camino no termina aquí. El próximo 8 de marzo, Sofía representará a General Alvear en la Fiesta Nacional de la Vendimia con la ilusión de traer la corona a su departamento después de 25 años.

Más allá del título, su mayor deseo es mostrarle al país y al mundo lo que significa Alvear: una tierra de trabajo, de esfuerzo y de personas solidarias que siempre piensan en el otro. Quiere que cada rincón de Mendoza y Argentina conozca su historia, su amor por su gente y el impacto de su labor social.

Porque si hay algo que define a una verdadera reina, no es la corona, sino su capacidad de hacer brillar a los demás. Y en eso, Sofía ya ha ganado.