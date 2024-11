ATFX lanza una innovadora medida para proteger a los usuarios

ATFX, líder global en servicios de trading en el mercado global, anunció el lanzamiento del Seguro de Fondos de Clientes, una iniciativa que protege los activos de sus usuarios con una cobertura de hasta 1.000.000 USD por reclamante. Este seguro, suscrito por Lloyd’s of London, el mercado de seguros más grande y antiguo del mundo, refuerza el compromiso de la empresa con la seguridad financiera y la confianza de sus clientes.

La relevancia de esta iniciativa se debe a que es un paso clave en su misión de ofrecer soluciones de trading seguras y fiables. La póliza está disponible para los clientes de AT Global Markets Intl. Ltd. y AT Global Markets LLC, quienes ahora operarán con una capa adicional de protección.

El CEOde ATFX, Joe Li, celebró la novedad y destacó: "Estamos comprometidos a ofrecer experiencias comerciales excepcionales, dando prioridad a la satisfacción del cliente y a la tecnología innovadora. El lanzamiento del Seguro de Fondos para Clientes de ATFX es un testimonio de este compromiso y representa otro hito en la misión de ATFX de proporcionar soluciones de trading seguras y fiables".

Una inauguración clave para la región

En paralelo, ATFX consolidó su expansión en Latinoamérica con la inauguración de una nueva oficina en México, marcando otro hito en su estrategia regional. La ceremonia, realizada el 9 de noviembre de 2024, incluyó un recorrido por las instalaciones, presentaciones de líderes clave y actuaciones en vivo.

Ergin Erdemir, director de LATAM en ATFX, y Joe Li resaltaron la importancia del mercado mexicano y los planes de la empresa para seguir profundizando su relación con clientes locales. “Esta oficina es un símbolo de nuestro compromiso con Latinoamérica. Planeamos expandir nuestros servicios y fortalecer las conexiones con los profesionales financieros de la región”, expresó Li.

La oficina en México se suma a las existentes en Quito,,y Montevideo, subrayando la visión de ATFX de consolidarse como un actor clave en los mercados emergentes de la región. Además, la compañía reafirmó su enfoque en brindar plataformas de trading de alta calidad y servicios personalizados adaptados a las demandas locales.

Con estas iniciativas, ATFX no solo busca proteger los fondos de sus clientes con estándares internacionales, sino también expandir su presencia y posicionamiento en los

mercados financieros de América Latina. Su plan a largo plazo incluye inversiones estratégicas en tecnología, infraestructura y servicios diseñados para satisfacer las necesidades de clientes locales en un entorno financiero en constante evolución.

ATFX en el Ciclo de Charlas MDZ

El gerente comercial de ATFX, Tomás Corona, estuvo presente en el Ciclo de Charlas MDZ en su edición de septiembre junto al director editorial de MDZ, Rubén Rabanal. En ese marco, Corona se refirió a la necesidad de impulsar la educación financiera en los colegios, y la experiencia argentina de principios a mediados del siglo XX, que fue la Caja Nacional de Ahorro Postal.

ATFX fue uno de los sponsors que permitió un debate enriquecedor que puso el foco en las ventajas y desventajas de dos perfiles de inversor: el conservador, que privilegia la seguridad y el resguardo del capital, aún con el riesgo de obtener ganancias acotadas, y un perfil más agresivo, con menor aversión al riesgo, que busca rendimientos importantes, aunque en este caso la posibilidad de perder, también es grande.