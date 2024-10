Gabriel López y las vecinas de Maipú: un encuentro solidario que une corazones

El sábado 12 de octubre, el Polideportivo Nº 3 de Luzuriaga, en Maipú, se llenó de vida con más de mil madres maipucinas que se reunieron para compartir una tarde especial en el Mate Bingo solidario "Junto a Vos", organizado por el concejal Gabriel López. Este evento no fue solo una excusa para pasar un buen rato, sino una verdadera manifestación de solidaridad, donde la comunidad se unió con un mismo fin: tender una mano a quien más lo necesita.

Entre risas y charlas, se lograron reunir más de 500 kilos de alimentos no perecederos, que ese mismo día fueron entregados a merenderos locales. Cada donación, grande o pequeña, fue un gesto de empatía y colaboración, que demostró cómo el pueblo de Maipú sabe unirse en torno a causas que importan. Esa tarde, la solidaridad se respiraba en cada rincón del polideportivo, consolidando la unión de vecinas que, una vez más, demostraron que juntas pueden lograr lo impensado.

La jornada contó con el apoyo de legisladores provinciales, concejales de distintos departamentos de Mendoza, y referentes de varias entidades. Todos ellos se sumaron para acompañar a Gabriel Lopez y respaldar su trabajo en el departamento. La Agrupación Política Línea Encuentro, vinculada al Secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Néstor Majul, también dió su apoyo, mostrando cómo esta causa solidaria logró trascender diferencias y unir a todos en torno a un mismo objetivo: ayudar a los que más lo necesitan.

El bingo fue una fiesta en todo sentido. Con premios y sorteos que emocionaron a las asistentes, y la participación de artistas que hicieron vibrar a todos, la tarde se convirtió en una verdadera celebración. Cada premio entregado despertaba una mezcla de alegría y gratitud, y los aplausos y sonrisas se contagiaban por todo el polideportivo.

Un momento de esperanza en el mes rosa

Uno de los momentos más conmovedores de la tarde llegó cuando, por invitación de Gabriel López, una mujer luchadora de Maipú subió al escenario para compartir su historia. Con la fuerza de quien ha ganado una batalla difícil, Sandra Canizo presentó su biografía “Chandra una historia de coraje y superación”, donde relata su lucha contra el cáncer. Su testimonio no dejó a nadie indiferente: sus palabras fueron una verdadera lección de vida y resiliencia.

En un gesto de profunda empatía, la autora decidió regalar su libro a aquellas personas en la audiencia que estuvieran enfrentando la misma dura batalla. Fue entonces cuando cuatro mujeres levantaron sus manos, con valentía y esperanza, y subieron al escenario para recibir no solo el libro, sino también un cálido abrazo de toda la comunidad. La emoción fue palpable, y de repente, no solo el público, sino también el equipo de organización y los técnicos del evento, alzaron sus manos en un aplauso unánime, como si quisieran transmitirles toda la fuerza del mundo a estas cuatro guerreras.

Este fue, sin duda, uno de los momentos más poderosos del evento, que coincidió con octubre, el mes rosa, un mes que simboliza la esperanza y la lucha contra el cáncer de mama. El aplauso no fue solo un gesto de apoyo, sino una muestra de que ninguna lucha se enfrenta en soledad. Juntas, las mujeres de Maipú demostraron que la unión y la solidaridad son las armas más fuertes en cualquier batalla.

El apoyo no solo vino desde el público. El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, aunque no pudo estar presente por motivos personales, envió un mensaje de respaldo que emocionó a todos. Su gesto puso de relieve la importancia de eventos como este, que no solo construyen comunidad, sino que también siembran un mensaje de esperanza y colaboración, fundamental para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.

El Mate Bingo "Junto a Vos" no fue solo un evento social; fue una declaración de principios. Las vecinas de Maipú dejaron claro que el apoyo mutuo es el camino hacia una comunidad más fuerte y solidaria. En cada abrazo, en cada aplauso y en cada sonrisa, quedó demostrado que Gabriel Lopez tiene el respaldo de su gente. Su gestión no es distante, sino cercana, comprometida y humana, porque su liderazgo late al ritmo del pueblo que lo acompaña.

Un Maipú mejor es posible

Gabriel López está convencido de que un Maipú mejor es posible, y no solo lo cree, sino que lo trabaja día a día. Camina por el Departamento, recorre sus barrios y escucha atentamente a los vecinos. En cada conversación, en cada charla, les pide que le cuenten lo que realmente necesitan, que expresen sus inquietudes. No se trata solo de recibir opiniones, sino de comprometer a cada uno de ellos y hacerlos parte activa de su revolución.

Para Gabriel López, los gestos importan: esos pequeños actos que generan grandes cambios. Es cuestión de compromiso y de llevar la palabra a la acción. Su revolución no se trata solo de promesas, se trata de resultados visibles en la vida diaria de los vecinos. Lopez camina con ellos, trabaja con ellos, y juntos, forjan el Maipú que sueñan.