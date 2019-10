Tupi Saravia: ¿Cómo ser una empresaria digital?

Martina “Tupi” Saravia nació en Salta, es hija de Facundo Saravia y nieta de Juan Carlos Saravia de Los Chalchaleros. Se recibió de publicista, hizo cursos de producción de moda, asesoría de imagen y fotografía. Abrió un Instagram cuando pocos tenían uno y hoy gracias a su belleza, carisma y su espontaneidad ha logrado conquistar a más de 300 mil seguidores.

¿Cómo fueron tus comienzos como Influencer?

Empecé con Cranberry Chic, una aplicación de moda que conecta Influencers con marcas importantes. Cada vez que me etiquetaban desde la app o alguna marca, mi Instagram crecía. Me dio un flujo de seguidores muy grande que me permitió tener una base para empezar.

¿Cuándo y cómo empezaste a viajar?

A fines de 2015 decidimos irnos de viaje a Costa Rica con Bárbara Pérez. Se nos ocurrió buscar marcas para poder sustentar el viaje y cubrir gastos. Conseguimos un montón de marcas que aceptaron que les hagamos contenido y a partir de ahí, con esa dinámica logramos viajar por todo el mundo.

¿Qué lugar te gustaría conocer?

Me encantaría conocer Hong Kong y Tokio. Me atrae el choque cultural. Asia es un destino que me gustaría muchísimo conocer.

¿Se puede vivir de Instagram?

Se puede vivir 100% de Instagram. Si sos constante se puede lograr. Hay lugar y trabajo para todos. Es posible convertir un perfil digital en un negocio. Nunca creí que una red social me iba a dar la oportunidad de viajar tanto y vivir de esto.

¿Qué es lo que te hace diferente a las demás chicas que hacen lo mismo que vos?

Tupi Saravia

Creo que lo importante es buscar tu propia identidad. Fotos lindas puede subir cualquiera pero que estén respaldadas con una identidad fuerte es lo que te hace diferente. Es importante conocer al público al cual estas apuntando. Es clave mostrarte como sos y conectar con el público.

¿Sentís presión al influenciar a tantas personas?

Si, porque me sigue un público joven que está formando sus ideas y esta descubriendo que es lo que quiere para su futuro y su personalidad. Soy muy cuidadosa a la hora de decidir qué es lo que subo a mis redes.

¿Qué consejos le darías a una persona que aspire a seguir tus pasos?

Le diría que vaya en contra de las críticas y persiga su sueño sin perder la esencia, la espontaneidad y la naturalidad. Quien te mira en las redes sociales valora la persona que se muestra tal cual es.

Tupi Saravia

¿Qué te gustaría lograr a futuro?

Estoy de a poco enfocándome en mis emprendimientos personales como por ejemplo los workshops que estoy dando por todo el país, mi marca de bikinis y mi marca de zapatos. Voy mutando y haciendo un poquito de todo.

Contanos acerca de tu workshop.

Es un curso de contenido digital, marketing en redes y estrategias de publicación. Enseño a editar y a crear fotos y videos. Comparto todo lo que aprendí durante estos años de trabajar en redes. No me guardo absolutamente nada. Básicamente hago que mis alumnos se conviertan en mi competencia.