Juega la Selección: ¿el momento ideal para una relación extra conyugal?

Hoy a las 21 hs la selección Argentina de fútbol juega su segundo encuentro en la Copa América, con Uruguay. Según una encuesta, puede ser el momento ideal para una infidelidad o bien para una celebración íntima con tu pareja post partido.

Si hay algo que tienen en común todos los argentinos es la pasión por el fútbol. Cuando se habla de fútbol en la Argentina, se habla de algo que es mucho más que un deporte: el fútbol forma parte del ADN de los argentinos y propone un ritual obligatorio para compartir con amigos y familia.

Este mes, frente a un escenario de incertidumbre a nivel mundial, se inició la Copa América, el principal torneo internacional realizado en Sudamérica. Frente a esta gran expectativa, la aplicación Gleeden, líder de encuentros extraconyugales, encuestó a sus usuarias en Argentina sobre la relaciones amorosas y el fútbol en tiempos de campeonato. Una cosa quedó clara: tal como sucedió con Wanda y Maxi, la pareja y el deporte no siempre se llevan bien y esto puede dar lugar a un tercero en discordia.

Fútbol, ¿una pasión que pone a la pareja en fuera de juego?

Con la emoción a flor de piel y los partidos ya en marcha, las mujeres que no son futboleras admiten que no todo es color de rosas. De las 12.735 mujeres entrevistadas por Gleeden, el 67% confesó que durante el desarrollo de los partidos suelen sentirse desplazadas e ignoradas por su pareja. Además, un 71% afirma que en esos momentos, resulta imposible tener un encuentro íntimo.



En el caso de algunas mujeres, esto representaría una oportunidad para encontrarse con su amante sin ningún tipo de impedimento. Al consultar a las usuarias al respecto, el 38% admite haber aprovechado algún partido de fútbol para concretar sus encuentros extraconyugales. De quienes se encontraron con su amante, el 77% afirma haber utilizado el nombre de algún amigo o amiga como coartada para que la pareja no sospeche.

El amor por el fútbol no diferencia género

Pero, ¿quién dijo que el fútbol es una pasión que sólo une a los hombres? No hay dudas de que esa concepción machista del deporte quedó en el pasado y las usuarias de Gleeden lo hicieron notar. Del total de las mujeres futboleras, el 100% sostiene que jamás cambiaría de equipo de fútbol por un compañero amoroso y que poco le importa lo que su pareja haga o deje de hacer durante el partido. Y aún más: el 60% de las encuestadas argentinas declara que nunca se perdería un partido de la selección para encontrarse con un amante.





De hecho, muchas usuarias fueron más allá: el 71% confiesa que les resulta atractivo mirar un partido de fútbol con su pareja estable ya que da rienda libre a las chicanas y potenciales juegos íntimos. El elegido de las futboleras fueron las apuestas durante los torneos locales: en este caso, el 100% de las encuestadas admite que su fantasía es ver a su pareja usar la camiseta del equipo contrario durante el sexo.



Estos resultados se desprendieron de una encuesta realizada a 12.735 mujeres de Latinoamérica, de manera online del 8 al 15 de junio de 2021.