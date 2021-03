Los mejores consejos para que tu cita sea inolvidable: las buenas relaciones y los buenos modales van de la mano

La cortesía siempre está presente en cada paso que tomamos. Se compone de detalles que hacen la diferencia para así poder ser aplicados en todos los géneros y edades.

Algunos tips claves para poder sumar a tus buenos modales:

Vestir para la ocasión

Es necesario pasar la prueba de los 5 o 7 segundos para lucir bien. La misma está compuesta por el lenguaje corporal y los gestos pero hay que saber que la vestimenta tiene el mayor grado de impacto. Se debe seleccionar el accesorio y prenda correcto para la hora y el encuentro al que vamos a acudir.

No llegar sin avisar

Si llegas sin avisar te podes ganar el título de maleducado o bien inoportuno. Se recomienda avisar antes ya sea por escrito o bien por teléfono para así acordar una hora conveniente para la visita.

Aprender a comportarse en la mesa

Si bien no todas las comidas son formales, controlar los modales básicos al comer es preciso para causar una mala o buena impresión. Es necesario saber que no se gesticula con los cubiertos en la mano, no se habla con la comida en la boca, que no se mezcla la bebida con la comida en la boca, que no se apoyan los codos en la mesa, que no se coloca la servilleta como babero en el cuello, que el celular no se pone en la mesa, que se debe esperar por las demás personas para empezar a comer y siempre se debe decir gracias y por favor.

Aprender a conversar

Siempre se debe mirar a los ojos, conocer los temas para tratar en el momento son habilidades que toda persona debe conocer y además dominar el lenguaje corporal. Evadir temas controversiales como religión, política y deportes.

Cuando se trata de hablar cara a cara los buenos modales son necesarios para manejarse de manera correcta en la conversación.

Otros modales que no deben faltar

Siempre ponerse de pie cuando se estrecha la mano, saludar siempre que se llega a algún lugar, enviar notas de agradecimiento, ofrecer el asiento a las personas mayores, cede el paso con cortesía, cuida tu presencia en las redes sociales y por último respeta las opiniones de los demás.

En nuestra vida nos encontramos en varias ocasiones donde debemos demostrar que somos educados y que tenemos buenos modales.